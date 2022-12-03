عاجل- البحرية الأمريكية تعترض سفينة أسلحة بخليج عمان

جدة - نرمين السيد - اعترضت البحرية الأمريكية سفينة أسلحة بخليج عمان، اليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - اعترضت البحرية الأمريكية سفينة أسلحة بخليج عمان، اليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وبحسب التقارير الأمريكية، أفادت البحرية الأمريكية بأن السفينة كانت فى طريقها لليمن، وعلى متنها أكثر من 50 طنا من الأسلحة والذخيرة.

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