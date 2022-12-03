العالم اليوم - ضربة قوية لـ"السامبا".. نجمان خارج مونديال قطر

انتم الان تتابعون خبر ضربة قوية لـ"السامبا".. نجمان خارج مونديال قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - تعرض المنتخب البرازيلي لضربة قوية، قبل بدء غمار الأدوار الإقصائية بمونديال 2022، وذلك بإعلان استبعاد نجمين من المنتخب بسبب الإصابة.

وأعلن السبت استبعاد المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس من البطولة بسبب الإصابة.

وبذلك خسرت البرازيل أحد "أسلحتها" المهمة في الهجوم، المتمثلة بجيسوس نجم أرسنال الإنجليزي، مما يعني الاعتماد الكامل على المهاجم ريتشارليسون.

كما سيغيب تيليس عن المونديال، لاعب الظهير الأيسر، بعد إصابته خلال المباراة أمام الكاميرون مساء الجمعة.

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي، في مباراة دور الـ16 يوم الاثنين المقبل.