عاجل- إستونيا تشترى صواريخ أمريكية بـ200 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير أمريكية، فقد وقعت إستونيا اتفاقية لشراء أنظمة قاذفة صواريخ "هيمارس" المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن فى الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه تم إبرام الاتفاقية ذات الصلة بين مركز الاستثمار الدفاعى الحكومى فى إستونيا، ووكالة التعاون الدفاعى والأمنى ​​الأمريكية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، إن القيمة الإجمالية للعقد تزيد عن 200 مليون دولار، والتى ستكون أكبر عقد دفاعى فى تاريخ إستونيا، مضيفة أنه "كجزء من العقد، وبالإضافة إلى قاذفات الصواريخ، ستشترى إستونيا أيضًا ذخيرة ومعدات اتصالات".

كما أشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن حل القضايا المتعلقة بالتدريب واللوجستيات. وقال راميل ليب، رئيس قسم الأسلحة، إن الحزمة تشمل أنواعًا مختلفة من الصواريخ، بمدى يتراوح بين 70 و300 كيلومتر.