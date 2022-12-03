الرئاسة الجزائرية: العاهل الأردنى يبدأ اليوم زيارة رسمية للبلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن زيارة الملك عبدالله الثانى تأتى تلبية لدعوة من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات ثنائية تشمل تعزيز كافة سبل التعاون بين البلدين.
وكان وزير الصناعة الأردنى والتجارة والتموين والعمل الأردنى يوسف الشمالى قد وصل مساء أمس الجمعة، إلى الجزائر، والتقى مع وزير الصناعة الجزائرى أحمد زغدار.
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