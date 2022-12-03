العالم اليوم - بسبب "سيل المعجبين".. لاعب يضطر لإغلاق هاتفه بالمونديال

انتم الان تتابعون خبر بسبب "سيل المعجبين".. لاعب يضطر لإغلاق هاتفه بالمونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أجبر نجم منتخب كوريا الجنوبية تشو غو سونغ على الامتناع عن استخدام هاتفه في كأس العالم المقامة بقطر، بعد جذب فيديو له وهو على دكة البدلاء، 1.6 مليون متابع جديد على "إنستغرام".

ولم يكن تعداد متابعي اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على "إنستغرام" قبل تسجيله لهدفين أمام غانا يتجاوز 20 ألف، ليقفز الرقم إلى 1.6 مليون بعد إعجاب كثيرين بفيديو له وهو على دكة البدلاء.

وسجل الفيديو 7.3 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي سيو جونغ هوان قوله إن سونغ لم يكن يحصل على القسط الكافي من الراحة بسبب هاتفه الذي كان يرسل تنبيهات ورسائل مستمرة له.

جدير بالذكر أن سونغ استدعي للعب مع منتخب كوريا الجنوبية لأول مرة في عام 2021، حيث لعب أول مباراة دولية له في تصفيات كأس العالم ضد لبنان في سبتمبر من ذلك العام.