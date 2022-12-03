الدفاع البريطانية: روسيا تستثمر جهدا عسكريا كبيرا فى السيطرة على باخموت

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى آخر تحديث استخباراتى لها بشأن الوضع فى أوكرانيا أوردته قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم السبت - أن خطة روسيا على الأرجح هى تطويق بلدة "باخموت" بالتقدم التكتيكى إلى الشمال والجنوب.
وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من أن السيطرة على البلدة سيكون له أهمية محددة من الناحية العملياتية، إلا أنه من المرجح أن يسمح لروسيا بتهديد المناطق الحضرية الأكبر فى كراماتورسك وسلوفيانسك.
ولفتت الدفاع البريطانية إلى أن هناك احتمالية واقعية بأن السيطرة على "باخموت" أصبح بشكل أساسى هدفا رمزيا سياسيا لروسيا.
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