أوكرانيا تتعهد بإرسال 60 سفينة شحنات إنسانية لتعزيز الأمن الغذائى العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، "إنه بحلول نهاية الربيع، سنكون قد أرسلنا حوالى 60 سفينة تحمل مثل هذه الشحنات الإنسانية، ستنقذ حرفيا ملايين الأشخاص من الجوع، وأنا ممتن لجميع شركائنا الذين انضموا إلى المبادرة الأوكرانية بهذا الشأن".

وأوضح أن أوكرانيا تتحرك بنشاط كبير لتنفيذ نقاط مبادرة السلام الأوكرانية لتعزيز الأمن الغذائى حول العالم حتى يشعر الجميع بأن الاستقرار العالمى ممكن فقط مع أوكرانيا، وقال "اليوم، دخلت السفينة الثالثة فى نطاق مبادرة الحبوب من أوكرانيا إلى ميناء أوديسا".

وأضاف الرئيس الأوكرانى أنه سيتم إرسال 25000 طن من القمح لأغراض إنسانية إلى الصومال، فيما تتجه السفينة الثانية، التى تنتهى من عملية التحميل فى ميناء تشورنومورسك، إلى إثيوبيا، وهناك 30 ألف طن من القمح على متنها.

وفى سياق آخر، أعلن الجيش الأوكرانى، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 90 ألفا و600 جندى منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، اليوم السبت، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2917 دبابة و5 آلاف و886 من المركبات المدرعة و1906 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و280 طائرة و263 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 4 آلاف و472 من المركبات وخزانات وقود و1572 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.