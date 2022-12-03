العالم اليوم - رسميا.. بدء إنشاء محطة نووية إيرانية جديدة

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. بدء إنشاء محطة نووية إيرانية جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 02:24 مساءً - أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، أن طهران بدأت بناء محطة جديدة للطاقة النووية في جنوب غرب البلاد.

ويأتي ذلك وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الشاملة المفروضة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

والشهر الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، وتطوير قدراتها الصاروخية البالستية، عقب إعلان طهران أنها باشرت في إنتاج اليوارنيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة في منشأة فوردو.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي: "سنتأكد من أن تكون كل الخيارات متاحة للرئيس"، مضيفا "بالتأكيد لم نغير وجهة نظرنا في أننا لن نسمح لإيران بامتلاك القدرة (لحيازة) السلاح النووي".

الموقف الإيراني