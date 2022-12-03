ميقاتى: لبنان يحتاج إرادة سياسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى أسرع وقت

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى "إن المطلوب أولا وقبل أى أمر آخر إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لإكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية فى أسرع وقت، واستكمال إقرار القوانين الإصلاحية قبل الانتقال إلى إقرار الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى، بما يؤمن الفرصة المناسبة للتعافى الاقتصادى الموعود، ويخرج لبنان من الدوامة المقلقة التى طال أوانها".





جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح معرض بيروت العربى الدولى للكتاب اليوم فى دورته الـ64، التى ينظمها النادى الثقافى العربى بالتعاون مع نقابة اتحاد الناشرين فى لبنان على مدى تسعة أيام.

وأكد ميقاتى أن لبنان يعيش حاليا أزمة خانقة تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات من دون أن تؤثر فى عزيمة اللبنانيين وقدرتهم على الصمود والنهوض من جديد، ومن دون أن تحبط الإرادة فى وضع المعالجات السياسية والاقتصادية الصحيحة.

وأعرب عن أمله فى أن يظل معرض بيروت العربى الدولى للكتاب معلمًا ثقافيًا مضيئًا فى هذا الزمن الصعب، مؤكدا احتياج لبنان إليه أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف: "بين جنبات المعرض تلتقى الأفكار، وتتعدد الآراء، ويحاضر أبرز الأدباء والروائيين والمفكرين، بحيث بات مقصد كل طالب علم ومعرفة وثقافة، وكل متعطش لهذا النوع من المنابر الثقافية"، مشددًا على أن وسائل الاتصال الحديثة باتت أداة للحصول على المعرفة، إلا أنها لا تغنى عن الكتاب أو تحل محله.