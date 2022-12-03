ميقاتى: لبنان يحتاج إرادة سياسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى أسرع وقت

جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح معرض بيروت العربى الدولى للكتاب اليوم فى دورته الـ64، التى ينظمها النادى الثقافى العربى بالتعاون مع نقابة اتحاد الناشرين فى لبنان على مدى تسعة أيام.
وأكد ميقاتى أن لبنان يعيش حاليا أزمة خانقة تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات من دون أن تؤثر فى عزيمة اللبنانيين وقدرتهم على الصمود والنهوض من جديد، ومن دون أن تحبط الإرادة فى وضع المعالجات السياسية والاقتصادية الصحيحة.
وأعرب عن أمله فى أن يظل معرض بيروت العربى الدولى للكتاب معلمًا ثقافيًا مضيئًا فى هذا الزمن الصعب، مؤكدا احتياج لبنان إليه أكثر من أى وقت مضى.
وأضاف: "بين جنبات المعرض تلتقى الأفكار، وتتعدد الآراء، ويحاضر أبرز الأدباء والروائيين والمفكرين، بحيث بات مقصد كل طالب علم ومعرفة وثقافة، وكل متعطش لهذا النوع من المنابر الثقافية"، مشددًا على أن وسائل الاتصال الحديثة باتت أداة للحصول على المعرفة، إلا أنها لا تغنى عن الكتاب أو تحل محله.
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