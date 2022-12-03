كييف: رصدنا 18 حالة تهديد لدبلوماسيينا فى 12 دولة

ووصف وزير الخارجية الأوكرانى هذه التهديدات بأنها أعمال "إرهابية وترهيب"، مؤكدًا أنها لن تكون قادرة على "كسر" إرادة دولهم.
كتب كوليبا على حسابه عبر "تيليجرام": "هناك 18 حالة تهديد فى 12 دولة: محاولة هجوم إرهابى فى إسبانيا، وحزم بها تهديدات على شكل عيون مقطوعة من الحيوانات فى المجر، وهولندا، وبولندا، وكرواتيا، وإيطاليا، والنمسا، والتشيك، وجمهورية الفاتيكان، وفرنسا، وكذلك رسالة مشبوهة إلى الولايات المتحدة".
وذكرت التقارير أنه وقع انفجار يوم الأربعاء الماضى، فى السفارة الأوكرانية فى مدريد، إذ فتح أحد موظفى البعثة الدبلوماسية خطابًا بقنبلة يدوية الصنع موجهًا للسفير.
وأصيب موظف السفارة الأوكرانية بجروح طفيفة فى ذراعه اليمنى، وحصل على الاسعافات فى أحد مستشفيات مدريد. وتعاملت السلطات الإسبانية مع الحادث على أنه هجوم إرهابى.
كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الجمعة، عن شحنة أخرى مشبوهة تحتوى على عين حيوان مجروش، ما يجعلها تشبه الطرود الأخرى التى تم استلامها فى السفارات الأوكرانية، ولكن استبعدت الداخلية الإسبانية وجود أى مادة متفجرة أو مشتعلة وآلية لتفعيلها.
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