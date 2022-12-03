العالم اليوم - فيديو.. حيلة "الورقة" التي استخدمتها أستراليا أمام الدنمارك

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 01:25 مساءً - من اللقطات الغريبة في المونديال، تلك اللقطات الجديدة التي أظهرت "حيلة" المنتخب الأسترالي، خلال مباراته الحاسمة أمام الدنمارك، ضمن دور المجموعات في مونديال 2022.

ماذا حصل؟

أظهرت لقطات فيديو، حمل البديل الدنماركي روبرت سكوف، ورقة بيها تعليمات المدرب، إلى نجم الفريق كريستيان إريكسن، قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء.

وبعد أن قرأ إريكسن التعليمات، ألقى الورقة على أرض الملعب.

ولاحظ مهاجم أستراليا ميشيل دوك، الورقة على الأرض، فأسرع بالتقاطها، وتسليمها لمدربه غراهام آرنولد.

آرنولد بدوره قرأ الورقة مع مساعده رينيه ميولنستين، وحلل التعليمات الدنماركية.

وبعد دقيقتين من تسليم الروقة، قام آرنولد بتديل في المباراة، فأشرك المدافع بايلي رايت مكان المهاجم رايلي ماغري.

ونجح دفاع أستراليا بالحفاظ على التقدم 1-0، والتأهل إلى دور الـ16 من المونديال، وإخراج الدنمارك من البطولة، وقد تكون للورقة "المسروقة"، فضل في هذا الإنجاز.