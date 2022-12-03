العالم اليوم - زلزال يهز جاوة الغربية في إندونيسيا.. وحديث عن تسونامي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 01:25 مساءً - ذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية، السبت، على عمق 118 كيلومترا.

وأضافت أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية (تسونامي). وشعر السكان في العاصمة جاكرتا بالزلزال. ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار. وفي الشهر الماضي هز زلزال بلغت شدته 5.6 درجة منطقة سيانجور في جاوة الغربية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

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