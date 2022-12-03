الجيش الإسرائيلي يستأنف دورياته على الحدود مع لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 ديسمبر 2022 01:12 مساءً - دوت الخليج :- استأنفت القوات الإسرائيلية دورياتها على الحدود مع لبنان اليوم، بعد توقف منذ ما بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الشهر الفائت.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الأردنية " بترا" في بيروت، أن "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين جالت على الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون وصولا حتى جسر نبع الخرار. وقام عناصر الدورية بتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على السياج".

وأضاف، " تزامن ذلك مع تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا حتى موقع تلة الرياق".

وتابع" ان فريقا من ضباط "اليونيفيل" قام أيضا بواسطة مروحية بجولة تفقدية فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور تلال العديسة عبر الغجر والعباسة ".

--(بترا)

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