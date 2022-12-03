وزير الاتصالات الفلسطينى: نعمل للتعاون مع مصر فى تكنولوجيا المعلومات

جدة - نرمين السيد - وقال سدر - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى عقد مؤخرا فى الأردن - إن هناك تواصلا مستمرا بين الأشقاء العرب وخصوصا مصر من أجل مزيد من التعاون والتنسيق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن هناك تواصلا مصريا فلسطينيا أردنيا من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التى تسهم فى استمرار التعاون فيما يخص تكنولوجيا المعلومات من النواحى الاستراتيجية والسياسات العامة للحكومات.

وحول أهمية مثل هذه المنتديات واللقاءات العربية العربية، قال وزير الاتصالات الفلسطينى إن المنتدى يتيح للأشقاء العرب الاضطلاع على وضع تكنولوجيا المعلومات فى فلسطين، مؤكدا أن هذه المنتديات تعد فرصة لاستعراض أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الدول العربية وتبادل الخبرات والتنسيق لمزيد من التعاون، لافتا إلى أن فلسطين شاركت فى هذا المنتدى عبر اتحاد شركات الـ "إى تى " الفلسطينية "بيتا" بالتعاون مع الجانب الأردنى، مؤكدا وجود قنوات مع القطاع الخاص مع الأشقاء فى مصر والسعودية وباقى الدول العربية.

ونوه إلى أن المنتدى يتضمن العديد من المبادرات خاصة بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى لاستكمال التعاون العربى والتنسيق العربى مع المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الدولى للاتصالات واتحاد البريد العالمى، كاشفا عن توقيع جمعيات الإنترنت فى فلسطين والأردن اتفاقيات لربط نقطة التبادل الفلسطينية الـ"بى أس إى أكس" مع نقطة التبادل الأردنى، مشيرا إلى التوجه نحو استكمال الربط مع السعودية والكويت وقطر ومصر لأن الربط يخفف من التكاليف فى استخدام الإنترنت مما يؤدى أيضا إلى الحفاظ على المحتوى العربى لكل دولة عربية وهى مبادرة مقدمة من فلسطين فى مجلس الوزراء العرب.

وحول الاستراتيجية الفلسطينية لإعطاء فرصة للشباب فى كافة القطاعات وخصوصا الاتصالات، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى إن العام الماضى كان عام الشباب طبقا لإعلان رئيس الوزراء الفلسطينى، مؤكدا أن الاستراتيجية الحالية للحكومة الفلسطينية هى إشراك الشباب حيث إن معظم العاملين فى وزارة الاتصالات من الشباب.

وأعرب عن إيمانه بالشباب بشكل كبير لأن الشباب عندما تتاح لهم الفرصة نرى إبداعاتهم، مؤكدا أن وزارة الاتصالات الفلسطينية تشهد حاليا نقلة نوعية بسبب الاعتماد على الشباب.

وفيما يخص تعرض وزارة الاتصالات الفلسطينية إلى الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلى، كشف سدر أن الاحتلال بشكل يومى يذكرنا بعدم شرعيته فى كثير من مناحى الحياة، مشيرا إلى أن الاتصالات ليست بعيدة عن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مشيرا إلى أن خدمات الإنترنت فى الضفة الغربية ضمن "3G" و"2G" فى قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا فى أى بقعة فى العالم نظام يعمل على "2G" وهو ما يبرهن على الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

وتابع أن الدول العربية تقود بتقديم دعم تخصيص ترددات الجيل الرابع والخامس فى فلسطين، ولدينا لقاء لتجهيز تشغيل الجيلين فى الضفة الغربية وغزة قريبا، مشيرا إلى وجود الكثير من المعوقات بسبب الاحتلال ولكن وقوف الدول العربية بجانب فلسطين فى المؤسسات الدولية لعب دورا لحصول فلسطين على جزء من حقوقها.

يشار إلى أن منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد واحداً من أشهر وأكبر المؤتمرات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على مستوى المنطقة، ويقام كل عامين تحت رعاية العاهل الأردنى.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور التكنولوجيا فى إيجاد حلول للتحديات العالمية الملحة التى تواجهها معظم الدول، خاصة مع التأثير الكبير لجائحة كورونا، حيث ناقش الكثير من الموضوعات، أهمها، الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المالية والصناعات الذكية.

كما يتضمن المنتدى معرضا يضم أجنحة لشركات محلية وعربية ودولية، وأجنحة وطنية تضم شركات من مختلف دول المنطقة والعالم، منها شركات مصرية، بما يتيح فرص للتشبيك مع الشركات الأردنية.