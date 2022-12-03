وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أن أنور إبراهيم رئيس تحالف الأمل "باكاتان هارابان" عين نائبين لرئيس الوزراء، مضيفة أنه سيشغل بنفسه منصب وزير المالية فى الحكومة، وهو المنصب الذى شغله من عام 1991 حتى إقالته عام 1998.
وتتألف الحكومة من 28 وزيرا، وهو العدد الذى يقل عن الحكومتين السابقتين بالبلاد، فيما سيعلن عن قائمة نواب الوزراء لاحقا. وكان أنور قد تعهد أن تيسر حكومة الوحدة الجديدة من حياة المواطنين وترفع عنهم الأعباء، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية على قائمة أولوياتها.
يشار إلى أن أنور إبراهيم أدى الشهر الماضى اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء، وذلك خلال مراسم أقيمت بالقصر الملكى فى العاصمة كوالالمبور بحضور ملك البلاد السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء الماليزى يؤدى اليمين الدستورى أمام الملك عبد الله شاه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.