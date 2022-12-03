مجلس الوزراء الماليزى يؤدى اليمين الدستورى أمام الملك عبد الله شاه

جدة - نرمين السيد - أدى مجلس الوزراء الماليزى الجديد، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله أحمد شاه فى القصر الملكى، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن تشكيلته الوزارية.





وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أن أنور إبراهيم رئيس تحالف الأمل "باكاتان هارابان" عين نائبين لرئيس الوزراء، مضيفة أنه سيشغل بنفسه منصب وزير المالية فى الحكومة، وهو المنصب الذى شغله من عام 1991 حتى إقالته عام 1998.

وتتألف الحكومة من 28 وزيرا، وهو العدد الذى يقل عن الحكومتين السابقتين بالبلاد، فيما سيعلن عن قائمة نواب الوزراء لاحقا. وكان أنور قد تعهد أن تيسر حكومة الوحدة الجديدة من حياة المواطنين وترفع عنهم الأعباء، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية على قائمة أولوياتها.

يشار إلى أن أنور إبراهيم أدى الشهر الماضى اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء، وذلك خلال مراسم أقيمت بالقصر الملكى فى العاصمة كوالالمبور بحضور ملك البلاد السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.