البرلمان اليابانى يسن تشريعات جديدة استعدادًا للأوبئة المستقبلية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم السبت، أن مجلس الشيوخ وافق على التشريعات بأغلبية الأصوات، وذلك بدعم من الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم والحزب الدستورى الديمقراطى المعارض الرئيسى فى اليابان، مشيرة إلى أن معظم الإجراءات الواردة فى التشريع ستدخل حيز التنفيذ فى السنة المالية التى تبدأ فى أبريل 2024.

وأضافت الصحيفة أن حكومات المحافظات اليابانية ستضع خططا لمعالجة تفشى الأمراض المعدية، بما فى ذلك عدد أسرة المستشفيات اللازمة توفيرها، وبناء على الخطط، سيتم إبرام اتفاقيات مع المستشفيات قبل تفشى المرض.

وتابعت أن جميع المستشفيات ستكون ملزمة بقبول المحادثات حول صياغة مثل هذه الاتفاقيات، فى حين أن المستشفيات الكبيرة ستكون مطالبة بالإضافة إلى ذلك بتقديم الخدمات الطبية مثل علاج الحمى من قبل العيادات الخارجية الخاصة بها، وكذا دعم المستشفيات الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن حكام المحافظات سيكونون قادرين على التوصية أو توجيه المستشفيات للامتثال للاتفاقيات والكشف عن أسماء المستشفيات غير الممتثلة.