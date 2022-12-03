واشنطن بوست: المحادثات النووية بين روسيا وأمريكا فى مهب الريح بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المحادثات النووية بين موسكو وواشنطن بشأن الحد من انتشار السلاح النووى باتت فى مهب الريح بسبب التوترات التى سادت العلاقات بين الطرفين فى أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا.





وأوضح المقال، الذى شارك فى كتابته كل من إيرين كيننجهام وكاترينا أنج، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلنت استعدادها لاستئناف محادثات الحد من انتشار الأسلحة النووية مع روسيا على الرغم من إعلان الكرملين عن قراره بتأجيل تلك المباحثات والتى كان من المقرر عقدها خلال الأسبوع الحالى.

وأشار إلى أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أصبحت هى المعاهدة الوحيدة القائمة بين واشنطن وموسكو فى مجال السيطرة على انتشار السلاح النووى إلا أن مستقبل تلك المعاهدة صار فى مهب الريح بعد الخلافات التى حدثت بين البلدين فى أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والتى بدأت أواخر فبراير الماضى.

ولفت إلى أن الكرملين أعلن أنه ليس هناك أية نية لعقد لقاء قريب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن حول إنهاء الحرب فى أوكرانيا، بينما كان الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق خلال الأسبوع الماضى أنه من الوارد عقد لقاء مع الرئيس الروسى إذا توافرت لدى فلاديمير بوتين النية الصادقة لانسحاب قواته من أوكرانيا.

وفى الوقت نفسه، كما أشار المقال، فقد قام المتحدث الرسمى للكرملين ديمترى بسكوف بالرد على تلك التصريحات مؤكدا أنها غير مشجعة للانخراط فى محادثات بين الطرفين، وأضاف أن عدم اعتراف واشنطن بالأراضى التى انضمت حديثا للسيادة الروسية كذلك غير مشجع للبدء فى هذه المحادثات.

وأفاد المقال بأن الرئيس الروسى أبلغ المستشار الألمانى أولاف شولتز خلال محادثة هاتفية أمس الجمعة أن الدول الغربية هى المسؤلة عن رفض أوكرانيا لأى مفاوضات سلام لإنهاء الحرب هناك بسبب إمداد الغرب لها بكميات كبيرة من الأسلحة.

ويتناول المقال إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها على وشك التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن حماية محطة زابورجيا النووية والتى تعرضت للقصف عدة مرات منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا مما أثار الكثير من المخاوف بشأن سلامة تلك المحطة وأثار الذعر خشية حدوث كارثة نووية عالمية.

ويسلط المقال الضوء، فى هذا الصدد، على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى التى يؤكد فيها قرب التوصل لاتفاق بشأن توفير الحماية اللازمة للمحطة النووية والتى تعد الأكبر فى قارة أوروبا.

ويضيف المقال أن تلك التطورات تتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبى ومجموعة الدول الصناعية السبع أمس الجمعة إلى التوصل لاتفاق بشأن تحديد سقف سعر النفط الروسى والذى سوف يدخل حيز التنفيذ بدءا من بعد غد الاثنين إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سوف يؤثر بالفعل على موارد روسيا الاقتصادية أم لا حيث أن السعر الذى حدده الاتحاد الأوروبى، وهو 60 دولارا للبرميل الواحد، قريب من السعر الحالى للصادرات الروسية من النفط.