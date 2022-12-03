القوات العراقية: نجحنا فى تفكيك وحدة القيادة والسيطرة لتنظيم داعش

جدة - نرمين السيد - وقال الخفاجى ـ فى تصريح لقناة الإخبارية العراقية، اليوم السبت، إن تحطيم وحدة القيادة والسيطرة للتنظيم كان إحدى أهم أولويات الأجهزة الأمنية والاستخبارية، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من قتل أغلب الخط الأول من قياديى التنظيم.

وأضاف المتحدث أن انهيار منظومة القيادة لداعش أربك التنظيم وجعله فى حالة غير مستقرة أدت إلى انهيار فى معنويات عناصره وأصبح غير قادر على تنفيذ أى عملية إرهابية مؤثرة.