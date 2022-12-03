جدة - نرمين السيد - وقال الخفاجى ـ فى تصريح لقناة الإخبارية العراقية، اليوم السبت، إن تحطيم وحدة القيادة والسيطرة للتنظيم كان إحدى أهم أولويات الأجهزة الأمنية والاستخبارية، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من قتل أغلب الخط الأول من قياديى التنظيم.
وأضاف المتحدث أن انهيار منظومة القيادة لداعش أربك التنظيم وجعله فى حالة غير مستقرة أدت إلى انهيار فى معنويات عناصره وأصبح غير قادر على تنفيذ أى عملية إرهابية مؤثرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات العراقية: نجحنا فى تفكيك وحدة القيادة والسيطرة لتنظيم داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.