بولندا تستقبل 8 ملايين و145 ألف لاجئ أوكرانى منذ فبراير الماضى

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و145 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وأفادت الوكالة - حسبما أورد "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية اليوم السبت، بأن نحو 24 ألفا و800 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الجمعة، فيما غادر 21 ألف لاجىء تقريبا إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالى العائدين أكثر من 6.32 مليون شخص. ومررت بولندا فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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