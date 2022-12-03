جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشيو، فى تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية مستمرة فى تسيير دوريات فى مخيم الهول للاجئين والسجون والمعتقلات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القيادة المركزية الأمريكية توقف جميع العمليات المشتركة ضد داعش فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.