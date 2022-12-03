سلطات دونيتسك: القوات الروسية تتقدم وتضيق الخناق حول مدينة افدييفكا

جدة - نرمين السيد - وقال بوشيلين - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن القوات الروسية تقترب من النقاط التى تقصف منها قوات كييف المناطق السكنية بمدينة دونيتسك، مؤكدا أن القوات تعمل كل ما بوسعها لإبعاد القوات الأوكرانية فى أسرع وقت ممكن وحرمانها من فرصة قصف المدن والبلدات.

وأضاف أن القوات الروسية حققت نجاحا على محور مارييفكا وارتيوموفسك، حيث تم استكمال تطهير بلدة "كورديومفكا" بعد تطهير عدد من البلدات.

وعلى صعيد متصل، أعلنت سلطات دونيتسك، صباح اليوم، مقتل ما يزيد على 3 مدنيين وإصابة ما يقرب من 10 أخرين جراء قصف أوكرانى لمناطق سكنية بالجمهورية.

وذكرت السلطات - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - أن القصف الأوكرانى طال مجمعا لألعاب الأطفال وملابس الأطفال.. مؤكدة أن جميع الصواريخ التى تسقط على دونيتسك تستهدف الأحياء السكنية المدنية.

وأضافت السلطات أن الجيش الأوكرانى يستخدم أسلحة ثقيلة أمريكية "هيمارس"، وصواريخ "جراد" التابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو".