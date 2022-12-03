الاتحاد الأوروبى واليابان يبحثان تعزيز التعاون فى مجال الهيدروجين المتجدد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمى قبل ساعات بعد توقيع مذكرة تعاون مع اليابان، لتحفيز الابتكار وتطوير سوق الهيدروجين الدولى، فى طوكيو بين مفوض الطاقة الأوروبى كامرى سيمسون، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ياسوتوشى نيشيمورا.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى واليابان بصفتهما رائدان فى مجال تكنولوجيا الهيدروجين، سيعملان معا من أجل الإنتاج المستدام له وبأسعار معقولة وتعزيز سلاسل التجارة والنقل والتخزين والتوزيع واستخدام الهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون. وسيساعد التعاون على إنشاء سوق هيدروجين عالمى قائم على القواعد وشفاف دون تشوهات لسياسات التجارة.

وتابع البيان: "التزم الطرفان بالفعل بتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050 وتسريع انتقال الطاقة النظيفة، على النحو المبين فى بنود التحالف الأخضر بين الاتحاد الأوروبى واليابان. ويمكن للهيدروجين أن يقدم مساهمة حاسمة فى كل من التحول الأخضر وأمن الطاقة.

فيما تحدد المذكرة مجموعة من المجالات التى سيتم فيها تشجيع الحكومات واللاعبين الصناعيين والمؤسسات البحثية والسلطات المحلية فى الاتحاد الأوروبى واليابان على التعاون فى أمور كثيرة، من بينها، تفعيل السياسات واللوائح والحوافز والإعانات، بما فى ذلك على المستوى الدولى للعمل نحو معايير وشهادات مشتركة، تعزيز أفضل الممارسات والدروس المستفادة فى البحث والتطوير والتطبيقات والمشروعات الخاصة بالهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون وتطوير المشاريع، بما فى ذلك فى سياق مبادرات التعاون المتعددة الأطراف بهدف دعم البلدان الأخرى فى جميع أنحاء العالم وكذلك تطوير التعليم وتحسين المهارات وإعادة صقلها والتعليم والتدريب المهنى، بما فى ذلك عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين.