وزير الدفاع الأمريكى: أسطول الولايات المتحدة أكبر رادع يوفر التفوق فى الجو

جدة - نرمين السيد - وأكد أوستن - عقب الكشف عن القاذفة الجديدة "بى 21 رايدر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - التزام واشنطن مع الحلفاء لمواجهة القوى المعادية وتعزيز اعتماد خيارات الردع لتحقيق التفوق وحل النزاعات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كشفت الستار أمس، عن سلاحها الاستراتيجى الجديد، وهو عبارة عن طائرة مقاتلة باسم الشبح "بى 21 ــ رايدر" فى مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا، ويمكن تشغيلها بلا طاقم، وقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدامها أسلحة تقليدية‪.‬

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك "إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية"، مشيرة إلى أن الشبح ستشكل العمود الفقرى للقوة الأمريكية القاذفة فى المستقبل بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، حيث ستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة، والوصول إلى أى هدف فى العالم‪.‬

وتوفر "بى 21 - رايدر" إمكانية الطيران دون وجود طاقم على متنها، وتتمتع ببنية هندسية مفتوحة من شأنها أن تسهل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية‪.‬