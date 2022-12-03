أمريكا: ملتزمون بمعاهدة «نيوستارت» للحد من انتشار الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وقال برايس - فى تصريحات حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمعاهدة "نيو ستارت" قولا وفعلا"، داعيًا روسيا إلى إثبات نفس الشىء.

وأضاف أن "موسكو أرجأت الاجتماع الذى كان سيستمر أسبوعا بشكل مفاجئ، من جانب واحد"، مؤكدًا أن أى تلميح لمسؤولية الولايات المتحدة "خاطئ تمامًا"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة "نيو ستارت" النووية.

وكانت الخارجية الروسية قد حملت واشنطن مسؤولية تأجيل المحادثات بسبب ما وصفته بـ"عدائية" الولايات المتحدة، دون أن تحدد موعدًا جديدًا للاجتماع.