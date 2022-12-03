مسؤول أوكرانى: القصف الروسى تسبب فى أضرار بـ9 مليارات دولار لخاركيف

جدة - نرمين السيد - وأضاف تيريكوف - فى مؤتمر صحفى، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "الأضرار التى ألحقها القصف الروسى كبيرة للغاية، ويمكن القول إنه اعتبارًا من اليوم، حوالى 9 مليارات دولار، لكن هذا رقما تقريبيا للغاية، لأن هناك أشياء لا يمكن تقييمها الآن".
وأشار عمدة خاركيف إلى أنه لا يمكن ترميم ما يقرب من 500 مبنى سكنى، منها نحو 300 مبنى فى شمال سالتيفكا، وهى المنطقة الأكثر تضررًا من القصف، كما تم تدمير 109 مدارس و110 رياض أطفال تضررت بدرجة أو بأخرى، بينما لا يمكن ترميم بعضها، على حد قوله.
ولفت إلى أن القوات الروسية دمرت 53 منشأة طبية، بالإضافة إلى غرف الغلايات ومضخات المياه والنقل المحلى.
وتعد المناطق السكنية فى بيفنيشنا سالتيفكا وهوريزونت وقرية بياتيخاتكا أكثر المناطق تضررًا من القصف الروسى.
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