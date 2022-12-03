العالم اليوم - مأساة في النهر.. تمساح يلتهم رضيعا أمام عيني والده

انتم الان تتابعون خبر مأساة في النهر.. تمساح يلتهم رضيعا أمام عيني والده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 05:24 صباحاً - التهم تمساح رضيعا عمره عام، الخميس، أثناء رحلة صيد مع والده في نهر يمر ببلدة لهد داتو شرقي ماليزيا.

ماذا حدث؟

• حسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح.

• أصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فر إلى ضفة النهر.

• أكدت رئيسة وكالة لهد داتو للإطفاء والإنقاذ سومسوا راشد، أن البحث جار عن أي أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم.

• تابعت: "نقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم".

• انضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية، في بحثها عن جثمان الطفل، لكن من دون جدوى.

ويحذر المسؤولون المحليين السكان القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر من الاقتراب من الماء، خوفا من هجمات التماسيح القاتلة.

وقالت سومسوا إن "الكثير من السكان هناك يعتمد على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه".

وأضافت: "حذرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي. علينا توخي الحذر بشكل خاص لأنه من المحتمل أن التمساح لا يزال في المنطقة".