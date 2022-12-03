واشنطن: حريصون على تعزيز الجهود مع الإمارات فى مكافحة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن على مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ بما فى ذلك من خلال الإطلاق التاريخى الأخير لشراكة تعاون مناخى بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.





جاء ذلك فى بيان تهنئة بالعيد الوطنى الـ 51 للإمارات، نٌشر على موقع وزارة الخارجية الإلكترونى اليوم الجمعة.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الأمارات عند استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 العام المقبل.

وأضاف أن الشراكة بين البلدين قوية وهى ممثلة فى قواتنا التى خدمت معًا فى الدفاع عن أمننا المشترك بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإماراتيين الذين درسوا فى الجامعات الأمريكية، فضلا عن كبار رجال الأعمال من كلا البلدين الذين يعملون معًا لمتابعة الفرص الاقتصادية، وأيضا التعاون واسع النطاق بين حكومتينا.

وأثنى بلينكن على دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون فى العديد من القضايا مثل مجموعة التعاون الاقتصادى "آى 2 يو 2" التى تسعى جاهدة لتقديم فوائد ملموسة للمنطقة وخارجها وتحقيق تطلعاتنا لتكامل إقليمى أكبر فى الشرق الأوسط وخارجه.

كما هنأ بلينكن الامارات على نجاح "إكسبو 2020" دبى، مما يدل على صمود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من ظهور طفرات كورونا المختلفة.

وأعرب بلينكن عن أمله فى سلام دائم فى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية وقدر جهود الإمارات لتحقيق هذه الغاية.

وتمنى بلينكن للشعب الإماراتى يوم وطنى أتمنى لك التمتع بسلام وازدهار مستمرين خلال الاحتفال باليوم الوطنى وما بعده.