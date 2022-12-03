قبل نهاية العام.. الرئيس البرازيلى يعلن عن لقاء مرتقب مع بايدن

جدة - نرمين السيد - وأوضح الزعيم اليسارى خلال مؤتمر صحفى فى برازيليا "سيأتى ممثل للرئيس بايدن إلى البرازيل الاثنين لمناقشة الموعد.. إذا ذهبت، فسيكون ذلك بعد 12 ديسمبر، عندما أُمنح الصفة الرئاسية".

وقال لولا الذى حكم البرازيل من 2003 إلى 2010 "لدينا الكثير لنقوله لبعضنا البعض، لأن الولايات المتحدة لديها الحاجة نفسها إلى الديمقراطية مثل البرازيل.. لقد تسبب ترامب فى الضرر نفسه للديمقراطية الأمريكية مثل بولسونارو هنا".

وأضاف "سنتحدث عن السياسة والعلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة ودور البرازيل فى النظام الجيوسياسى العالمى الجديد، ولكن أيضا عن الحرب فى أوكرانيا، وهى حرب ليست ضرورية".

وأكد البيت الأبيض الجمعة أنه بدأ الاستعدادات لزيارة لولا فى الوقت المناسب، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربي.

وأوضح كيربى أن مستشار جو بايدن للأمن القومى جاك سوليفان، سيتوجه إلى البرازيل الاثنين ويلتقى أعضاء كل من إدارة الرئيس جايير بولسونارو وإدارة لولا المقبلة.

وكان فرناندو حداد، حاكم ساو باولو السابق الذى يُرجح أن يكون وزير المالية فى الحكومة المقبلة، قد أعلن الخميس أن لولا قد يزور واشنطن قبل تنصيبه.

وانتخب البرازيليون لولا دا سيلفا (77 عاما) بعدما واجه الرئيس اليمينى المتطرف جايير بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وكان جو بايدن من أوائل القادة الذين أرسلوا تهنئته إلى لولا بفوزه فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر.