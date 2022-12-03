وزير الدفاع الإيطالى يعرب عن الاستعداد الكامل لمساعدة الجيش اللبنانى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروزيتو أعرب عن الاستعداد الكامل للتعاون ومساعدة الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية لا سيما فى الجنوب والمنطقة البحرية، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بو حبيب على هامش الحوار المتوسطى فى روما الذى شارك فيه بوحبيب.





وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن وزير الدفاع الإيطالى أظهر تفهما عميقا لمعاناة لبنان من أزمة النزوح السوري، ووعد بنقل مضمون المحادثات الى حكومته. وأشارت وزارة الخارجية أن بو حبيب أجرى محادثات مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع فى مجلس الشيوخ الجديد ستفانيا كراكسى التى أبلغته عزمها مع أعضاء من اللجنة القيام بأول زيارة خارج أوروبا الى لبنان مطلع العام المقبل مشددة على أهمية التعاون الثنائى بين البلدين، وأكدت عزمها زيادة الوعى الأوروبى الرسمى والشعبى حول التحديات المشتركة فى مسائل أهمها النزوح واللجوء.

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