السلطات الأوكرانية تنفى تسليم دير الكهوف فى كييف للكنيسة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال سكرتير المجلس أليكسى دانيلوف فى حديث لقناة "ناستوياشيه فريميا" يوم الجمعة، إن "دير الكهوف هو ملك للشعب كله. ولم أطلع على أى سماح من الدولة باستخدام تلك المباني".

وأضاف تعليقا على إعلان تسجيل الدير وإلحاقة بالكنيسة المنشقة، أنه "يمكن لأى شخص تسجيل أى منظمة اجتماعية بأى عنوان، ولكن يجب أن تكون هناك موافقة من المالك. ولم تصدر الحكومة ولا أى جهة أخرى مثل هذه الوثائق".

وكان يفستراتى زوريا رئيس قسم العلاقات الخارجية "للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة" كبير أساقفة تشيرنيغوف ونيجين، قد أعلن عن تسجيل دير الكهوف فى كييف ديرا تابعا "للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة".

بدورها، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو إن هذا القرار يبقى باطلا دون موافقة سلطات الدولة عليه.

ويأتى ذلك على خلفية قرار الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى فرض قيود على أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والكنيسة الأوكرانية التابعة لها فى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينظر البرلمان الأوكرانى فى مشروع قانون حظر "المنظمة الدينية المرتبطة بروسيا"، ما قد يؤدى إلى حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو فى أوكرانيا.

وأجرت أجهزة الأمن الأوكرانية فى الفترة الأخيرة سلسلة من المداهمات وعمليات التفتيش فى الكنائس والأديرة التابعة للكنيسة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، واتهمت عددا من رجال الدين بالتعاون مع روسيا.