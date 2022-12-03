العالم اليوم - مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

انتم الان تتابعون خبر مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقما جاء في بيان مشترك.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها، الجمعة، ما سمح أولا باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الإثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.