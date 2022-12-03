العالم اليوم - طرد أبوبكر بعد هدفه التاريخي في شباك البرازيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - تلقى لاعب منتخب الكاميرون فنسو أبوبكر بطاقة حمراء، بعدما خلع قميصه احتفالا بهدفه في شباك البرازيل بختام دور المجموعات، الجمعة.

وفازت الكاميرون على تشكيلة احتياطية لمنتخب البرازيل 1-صفر بهدف أبوبكر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وأخرج حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمهاجم الكاميرون الذي كان يمتلك بطاقة أخرى بالفعل، ليطرد من الملعب. ولم يكن فوز الكاميرون التاريخي على البرازيل كافيا للتأهل إلى الدور الثاني، ليودع المنتخب الإفريقي كأس العالم في قطر. واحتلت الكاميرون المركز الثالث بأربع نقاط متأخرة بنقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني، التي فازت على صربيا 3-2. وتصدرت البرازيل التي كانت قد تأهلت بالفعل المجموعة السابعة بفارق الأهداف، حيث جمعة 6 نقاط، وستواجه كوريا الجنوبية في دور الـ16.

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