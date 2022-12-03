العالم اليوم - الكاميرون تنتزع فوزا تاريخيا و"غير مؤثر" على البرازيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - أصبح منتخب الكاميرون أول منتخب إفريقي يهزم البرازيل في كأس العالم، بتحقيق انتصار تاريخي بنتيجة 1-صفر على "راقصي السامبا" بالمجموعة السابعة من مونديال قطر، الجمعة.

إلا أن الفوز في ختام دور المجموعات بهدف سجله فنسو أبوبكر في الوقت بدل الضائع، لم يجد نفعا لمنتخب "الأسود غير المروضة"، التي ودعت البطولة.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، فازت سويسرا على صربيا 3-2، لتتأهل إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وضمن الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد 6 نقاط، متساوية مع البرازيل متصدرة المجموعة، بينما أتت الكاميرون ثالثة بـ4 نقاط، وتذيلت صربيا المجموعة بنقطة وحيدة.

وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الـ16 بحثا عن الصعود لدور الثمانية، بينما تلتقي البرازيل كوريا الجنوبية.

وتقدمت سويسرا بواسطة تسديدة شيردان شاكيري التي غيرت مسارها في الدقيقة 20، مما جعل من الجناح الذي يحمل لقب "صاروخ الجيب"، نظرا لقصر قامته وانطلاقاته السريعة، أول لاعب في تاريخه بلاده يسجل في 3 نسخ لكأس العالم.

ولم تدم فرحة سويسرا سوى 6 دقائق، مع تسجيل صربيا، التي كانت بحاجة إلى الفوز لتملك فرصة للعبور لدور الـ16، لهدفين عبر الثنائي ألكسندر ميتروفيتش ودوسان فلاهوفيتش، ليتغير مجرى المباراة.

لكن سويسرا ردت بهدفين قبل وبعد الاستراحة بواسطة بريل إمبولو وريمو فرويلر، لتحجز مكانا في مراحل خروج المغلوب وتودع صربيا البطولة.