بلينكن يؤكد التزام بلاده بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع تايلاند

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكترونى، اليوم الجمعة، احتفالًا بالعيد الوطنى التايلاندى.

وقال الوزير الأمريكى إن البلدين عززتا العام الماضى من شراكتهما وتحالفهما حيث استضافت تايلاند بنجاح منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ، و عقدنا أول حوار استراتيجى ودفاعى على الإطلاق، وشمل تعاوننا مجالات الطاقة والاستدامة إلى الأمن الإقليمى.

وأضاف أنه مع اقترابنا للذكرى 190 لعلاقتنا الدبلوماسية، تلتزم الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية والصحية والشعبية الموجودة بين بلدينا.

وأشار إلى أنه فى العام المقبل، بينما نعمل معًا لتعزيز تعاوننا من خلال الإطار الاقتصادى الهندى والمحيط الهادئ وتنفيذ البيان الأمريكى التايلاندى بشأن التحالف الاستراتيجى والشراكة، نرحب بقيادة تايلاند فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وخارجها، وهنأ بلينكن الشعب التايلاندى وتمنى لهم عاما ينعم بالسلام والازدهار.