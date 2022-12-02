الصين وروسيا تؤكدان أهمية بذل الجهود لزيادة تعميق التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - أكدت الصين وروسيا، اليوم الجمعة، أهمية بذل جهود مشتركة لزيادة تعميق التعاون فى المجالات التقليدية والناشئة على حد سواء، وتعزيز الزخم الجيد للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.





جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 26 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسى الحكومتين الصينية والروسية، والذى عقد، اليوم، عبر رابط الفيديو، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى هو تشون هوا، ونائب رئيس الوزراء الروسى دميترى تشيرنيشينكو، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال خلال الاجتماع إن اللجنة ولجانها الفرعية نفذت بفعالية التوافق الذى توصل إليه رئيسا الدولتين، ودفعت حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسى، وحققت نتائج ملحوظة فى التعاون فى المشروعات الاستراتيجية الكبرى، كما واصلت تعميق التعاون فى مجالات المالية والجمارك والعلوم والتكنولوجيا، من أجل الاستعداد الكامل للاجتماع الدورى الـ27 الذى سيعقد بين رئيسى الحكومتين.

ومن جانبه، قال تشيرنيشينكو إن التعاون "الروسى- الصينى" فى شتى المجالات شهد زخما تنمويا سليما، وإن روسيا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لدفع التعاون الثنائى قدما وتقديم إسهامات جديدة لتنمية العلاقات الروسية- الصينية.