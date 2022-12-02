جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 26 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسى الحكومتين الصينية والروسية، والذى عقد، اليوم، عبر رابط الفيديو، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى هو تشون هوا، ونائب رئيس الوزراء الروسى دميترى تشيرنيشينكو، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وقال خلال الاجتماع إن اللجنة ولجانها الفرعية نفذت بفعالية التوافق الذى توصل إليه رئيسا الدولتين، ودفعت حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسى، وحققت نتائج ملحوظة فى التعاون فى المشروعات الاستراتيجية الكبرى، كما واصلت تعميق التعاون فى مجالات المالية والجمارك والعلوم والتكنولوجيا، من أجل الاستعداد الكامل للاجتماع الدورى الـ27 الذى سيعقد بين رئيسى الحكومتين.
ومن جانبه، قال تشيرنيشينكو إن التعاون "الروسى- الصينى" فى شتى المجالات شهد زخما تنمويا سليما، وإن روسيا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لدفع التعاون الثنائى قدما وتقديم إسهامات جديدة لتنمية العلاقات الروسية- الصينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين وروسيا تؤكدان أهمية بذل الجهود لزيادة تعميق التعاون المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.