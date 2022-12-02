العالم اليوم - بعد توديع المونديال... نوير يتحدث عن الاعتزال الدولي

انتم الان تتابعون خبر بعد توديع المونديال... نوير يتحدث عن الاعتزال الدولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 11:20 مساءً - بعد خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات بكأس العالم في قطر، أعلن حارس المرمى المخضرم مانويل نوير أنه لا يفكر في الاعتزال الدولي.
وودع بطل العالم 4 مرات كأس العالم، الخميس، بعدما أنهى المجموعة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط مثل إسبانيا التي تفوقت بفارق الأهداف، لتخرج ألمانيا مبكرا للمرة الثانية على التوالي.
وقال نوير (36 عاما) للصحفيين بعد الخروج: "إذا تم استدعائي وقدمت أداء جيدا فيمكنني استبعاد ذلك (الاعتزال الدولي)".
وأضاف حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني: "أتوقع أن أستمر. لا يوجد أي شيء يقف ضد ذلك".
ويعد نوير أول حارس ألماني يشارك بشكل أساسي في 4 بطولات لكأس العالم، وهو أكثر حارس مشاركة في المونديال برصيد 19 مباراة.
يشار إلى أن ألمانيا تأهلت تلقائيا لبطولة أوروبا 2024، بصفتها البلد المستضيف.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد توديع المونديال... نوير يتحدث عن الاعتزال الدولي .. في رعاية الله وحفظة