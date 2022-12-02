جدة - نرمين السيد - فرضت كندا، اليوم الجمعة، عقوبات إضافية على أربعة أفراد إيرانيين وخمسة كيانات بسبب ما تقول إنها انتهاكاته الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والإجراءات التى لا تزال تهدد السلم والأمن الدوليين، فى أحدث حزمة من العقوبات الكندية ضد النظام الإيرانى منذ أوائل أكتوبر.





وقالت وزيرة الخارجية ميلانى جولى، فى بيان صحفى صدر من وزارة الخارجية الكندية، نؤكد تضامننا مع الشعب الإيرانى، الذى دعا بشجاعة النظام لانتهاكاته لحقوق الإنسان خصوصًا تلك التى تتعرض لها النساء والفتيات. وتشمل قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وزير الإعلام والاتصال الإيرانى محمد جواد آذرى جهرمى -الذى سبق ووصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه لاعب رئيسى فى حملة الرقابة والمراقبة التى يمارسها النظام

وتضم قائمة العقوبات الجديدة أيضا قياديا فى الحرس الثورى ومسؤولين حكوميين، وشركتى طيران، وشركة خدمات تكنولوجية تابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثورى الإيرانى، ووكالة إعلامية، وشركة لخدمات وأبحاث هندسة الطيران والفضاء، وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.