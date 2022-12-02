العالم اليوم - هذه هي "الوصفة السحرية" لتأهل المغرب التاريخي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 10:21 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفها بـ"الوصفة السحرية"، التي أدت إلى تأهل المنتخب المغربي التاريخي إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وضمن "أسود الأطلس" المرور إلى الدور الثاني، بعدما تصدروا المجموعة السادسة بـ7 نقاط، حصدوها من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا.

وذكر "الفيفا"، في مقال مطول نشره على موقعه الرسمي، أن "المنتخب المغربي قدم أداء جيدا في مونديال 2018 بروسيا لكنه لم ينجح في التأهل.. إلا أن هذه المرة جلب معه "الوصفة السحرية" لحصد النقاط المطلوبة إلى جانب الأداء الإيجابي".

وقدّم المصدر أسرار "الوصفة السحرية"، التي عدّها في 4 نقاط: