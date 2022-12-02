العالم اليوم - هذه هي "الوصفة السحرية" لتأهل المغرب التاريخي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 10:21 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفها بـ"الوصفة السحرية"، التي أدت إلى تأهل المنتخب المغربي التاريخي إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.
وضمن "أسود الأطلس" المرور إلى الدور الثاني، بعدما تصدروا المجموعة السادسة بـ7 نقاط، حصدوها من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا.
وذكر "الفيفا"، في مقال مطول نشره على موقعه الرسمي، أن "المنتخب المغربي قدم أداء جيدا في مونديال 2018 بروسيا لكنه لم ينجح في التأهل.. إلا أن هذه المرة جلب معه "الوصفة السحرية" لحصد النقاط المطلوبة إلى جانب الأداء الإيجابي".
وقدّم المصدر أسرار "الوصفة السحرية"، التي عدّها في 4 نقاط:
- الاتحاد المغربي لكرة القدم.. القرار الصحيح في الوقت الصحيح: وأرجح "الفيفا" ذلك إلى قرار إقالة المدرب وحيد خاليلوزيتش قبل 3 أشهر فقط من المونديال ووضع الثقة في مدرب محلي، اسمه وليد الركراكي.
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وليد الركراكي.. البطل: واعتبر الاتحاد الدولي للكرة الركراكي "بطلا للمغرب في مونديال 2022"، ليس فقط بسبب خططه الفعالة، بل أيضا لنجاحه في توحيد جميع اللاعبين وجلب الاستقرار إلى غرفة الملابس.
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اللاعبون.. الجودة والخبرة والشخصية: أبرز "الفيفا" أن المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين ذوي كفاءة وقدرة على تنفيذ أفكار المدرب وترجمة الخطط إلى أداء على أرضية الملعب. وأعطى مثالا بالحارس ياسين بونو والمدافع أشرف حكيمي ومتوسط الميدان سفيان أمرابط والمهاجم حكيم زياش.
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المشجعون.. اللاعب رقم 12: قال المصدر إن الجماهير المغربية لعبت "دورا مهما للغاية" في نجاح منتخبها، حيث دعمت بالآلاف "أسود الأطلس" في قطر.
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