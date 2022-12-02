العالم اليوم - الفيفا يعلق على هدف اليابان المثير للجدل

انتم الان تتابعون خبر الفيفا يعلق على هدف اليابان المثير للجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 10:21 مساءً - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الجمعة، أن الهدف المثير للجدل الذي أحرزته اليابان في مرمى إسبانيا، بكأس العالم كان صحيحا.

وهزمت اليابان إسبانيا، الخميس، 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال قطر، لتفجر مفاجأة وتتأهل مع إسبانيا في حين ودعت ألمانيا وكوستاريكا البطولة.

وما أثار الجدل في المباراة هو هدف الفوز الياباني في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، حيث اعتبر البعض أن الكرة اجتازت خط الملعب، لكن الحكم رأى أن الكرة لم تجتز الخط وبالتالي احتسب الهدف معتمدا على تقنية الفيديو.

وتمكن اللاعب الياباني كاورو ميتوما من تمرير الكرة على خط الملعب إلى زميله أو تاناكا، الذي سددها في مرمى الماتادور الإسباني.

وفي تغريدة عبر "تويتر" أكد "الفيفا" أن هدف اليابان خضع للتدقيق من خلال تقنية "فار"، لتحديد ما إذا كانت الكرة اجتازت خط المرمى أم لا.

وشدد على أن الكرة بكاملها لم تتجاوز خط المرمى.