المغرب وفرنسا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس المستشارين المغربى النعم ميارة، اليوم الجمعة، مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسى برئاسة ميشيل غريوم نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية بالمجلس، العلاقات الثنائية، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل تطويرها فى كل المجالات، ومراعاة ضرورة تنشيط البعد البرلمانى فى مسار تعزيز التعاون بين البلدين.





وأكد أعضاء الوفد الفرنسى أن زيارتهم إلى المغرب والتى تستمر حتى 4 ديسمبر الجارى تأتى فى إطار رغبة لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسى، التى تعتبر أكبر مجموعة صداقة بالمجلس، فى المساهمة فى تقوية وتعميق الصداقة المغربية الفرنسية. وأشار الوفد الفرنسى إلى حجم وكثافة التواصل الإنسانى والثقافى والاقتصادى بين المغرب وفرنسا، مؤكدا أن التعاون بين مؤسسات البلدين يجب أن يرقى إلى مستوى هذه النوعية المميزة للعلاقات الثنائية. وبحث الجانبان الأهمية الخاصة التى تميز التعاون البرلمانى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وفرنسا، حيث أكدا استعدادهما لتوظيف كل الآليات المتاحة لتنشيط الحوار البرلمانى، ولا سيما عبر مجموعتى الصداقة والتعاون بالمجلسين وتبادل الزيارات، كما عبرا عن الأمل فى استئناف عقد دورات المنتدى البرلمانى المغربى- الفرنسى فى وقت قريب.

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