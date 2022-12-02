الصين: الأمريكيون ينهبون ثروات سوريا

الصين: الأمريكيون ينهبون ثروات سورياأكدت الصين مجدداً أن الولايات المتحدة تواصل نهب ثروات سوريا ونشر قوات احتلال على أراضيها بشكل ينتهك القواعد والقوانين الدولية التي تزعم أنها تسعى لحمايتها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن قواعد واشنطن العسكرية غير الشرعية على الأراضي السورية ليست سوى ذريعة وغطاء لخدمة مصالح الهيمنة الأمريكية، مبيناً أن المجتمع الدولي ليس غافلاً عما يفعله الأمريكيون.

وأشار ليجيان إلى أن سرقة الأمريكيين للنفط السوري وتهريبه كلفت الدولة السورية خسائر جمة تتجاوز المئة مليار دولار.

ونوه أن "تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني، وسرقة النفط والحبوب في سوريا أمر غير قانوني، والهجمات الصاروخية على سوريا غير قانونية"