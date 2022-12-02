اليمن.. مقتل شخص وإصابة 4 فى قصف حوثى جنوب الحديدة

جدة - نرمين السيد - قتل مدنيُا يمنيًا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، فى استهداف مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة إيرانيًا بطيران مسير مسجد قرية الرون بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.





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