العالم اليوم - قفزة بصادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكهربائية في 2021

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 08:24 مساءً - ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين والكهربائية بنسبة 69 بالمئة العام الماضي من حيث القيمة لتبلغ 42 مليار يورو (44.26 مليار دولار) متفوقة على الواردات لسنة ثانية.

وقال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الجمعة، إن صادرات السيارات الهجين غير ذات القابس قد ارتفعت إلى 22.9 مليار يورو (24.11 مليار دولار) عام 2021، وزادت صادرات السيارات الكهربائية بالكامل إلى 12.3 مليار يورو (12.95 مليار دولار)، والسيارات الهجين ذات القابس إلى 6.8 مليار يورو ( 7.16 مليار دولار).

وأضاف يوروستات في تقريره أن القيمة الإجمالية للواردات زادت 40 بالمئة إلى 29 مليار يورو (30.5 مليار دولار) وبلغت قيمة واردات السيارات الهجين غير ذات القابس 11.8 مليار يورو (12.4 مليار دولار).

وتفوقت الصادرات على الواردات في عام 2020 بعد تخلفها عنها العام السابق.

وكانت بريطانيا أكبر وجهة لصادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين غير ذات القابس والسيارات الكهربائية بالكامل، حيث استقبلت 26 بالمئة و28 بالمئة من إجمالي صادراتهما على الترتيب، تليها النرويج والولايات المتحدة.

وذهبت نسبة كبيرة من صادرات السيارات الهجين ذات القابس إلى بريطانيا والصين والولايات المتحدة.

وكانت اليابان هي سوق المنشأ لما نسبته 23 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين غير ذات القابس في 2021. وبالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل، استورد الاتحاد 43 بالمئة من الواردات من الصين بينما استورد معظم السيارات الهجين ذات القابس من الولايات المتحدة.