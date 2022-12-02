إندونيسيا: ندعم أفغانستان رغم عدم الاعتراف بـ «حكومة طالبان»

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن إندونيسيا سوف تواصل دعم أفغانستان والمرأة هناك رغم أنها لم تعترف بشرعية حكومة طالبان منذ توليها السلطة فى أغسطس 2021.





وقال المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ والشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية عبد القادر جيلانى خلال مؤتمر صحفى اليوم فى جاكرتا ونقلته وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، "حتى الآن، لم نعترف أبدا بأى اعتراف رسمى، لم تعترف أى دولة فى العالم صراحة بحركة طالبان".

وأوضح أنه على الرغم من أن إندونيسيا لم تعترف بحكومة طالبان، إلا أنها تواصل استخدام الأساليب البناءة للمساعدة فى عملية إعادة الإعمار فى أفغانستان.

وأضاف أن إندونيسيا ستستضيف المؤتمر الدولى حول تعليم المرأة الأفغانية (ICAWE) ، والذى يهدف إلى زيادة الدعم الدولى لتعزيز تمكين المرأة فى قطاع التعليم فى أفغانستانـ موضحا أن تعليم النساء والأطفال الأفغان يشكل تحديا خطيرا بسبب القيود التى تفرضها طالبان.

ولفت إلى أن الحكومة الإندونيسية تعتقد أنه لا توجد تنمية بدون الدور المناسب للمرأة لذلك، من المهم بالنسبة لنا تنظيم المؤتمر الذى يشكل دليلا ملموسا على دور إندونيسيا فى تشجيع السلام فى أفغانستان.

وتعقد إندونيسيا المؤتمر فى إقليم بالى فى وقت لاحق من هذا الشهر حيث أكدت عدة دول من بينها قطر وباكستان ونيوزيلندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبعض المنظمات الدولية حضورها فى المؤتمر.