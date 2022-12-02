إخلاء السفارة الأوكرانية فى مدريد عقب استلام طرد مشبوه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان نقلته شبكة سى إن إن الأمريكية، أنه تبين عقب فحص الطرد من قبل خبراء المفرقعات أنه لا يحتوى على متفجرات.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، إن السفارة الأوكرانية فى مدريد تسلمت اليوم طردا ملطخًا بالدماء مماثل لتلك الطرود التى تلقتها مؤخرا سفارات أوكرانيا فى المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، والقنصليات العامة فى نابولى وكراكوف وبرنو، داعية حكومات الدول الأجنبية إلى ضمان حماية المنشأت الدبلوماسية الأوكرانية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
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