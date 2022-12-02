العالم اليوم - بعد التوافق.. الاتحاد الأوروبي يعتمد سقفا لسعر النفط الروسي

انتم الان تتابعون خبر بعد التوافق.. الاتحاد الأوروبي يعتمد سقفا لسعر النفط الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 07:25 مساءً - وافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

وتأتي موافقة الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعطت بولندا الضوء الأخضر للقرار، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرًا.

وكانت بولندا الدولة الوحيدة التي لم تدل برأي حتى الجمعة، بينما يتطلب اتفاق من هذا النوع إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، الجمعة، إن بلاده قد وافقت على قرار الاتحاد ، ما يمسح للتكتل بالمضي قدما في قرارها، والذي يهدف إلى تقليل واردات موسكو النفطية، والتي قد تستخدمها في تمويل العمليات في أوكرانيا.

كما أيدت وارسو آلية لفحص الأسعار، تسمح بإبقاء الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي أقل بنسبة 5 بالمئة من أسعار السوق، بحسب سادوس.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إصدار الموافقة المكتوبة على القرار، على أن يتم الإعلان عنه رسميا يوم الأحد.