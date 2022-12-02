وزير خارجية الأردن يشارك فى أعمال مؤتمر روما لحوارات البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الجمعة، فى افتتاح أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، الذى افتتح أعماله الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، وتنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالى للدراسات السياسية الدولية، بمشاركة ممثلى 58 دولة.





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