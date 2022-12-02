العالم اليوم - الإمارات ترسل 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - أرسلت دولة الإمارات قافلة تضم 6 شاحنات، محملة بـ 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار.

ووصلت القافلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، "للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع"، وذلك من خلال ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي هذه المساعدات، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني، وفق ما ذكرت وكالة "وام".