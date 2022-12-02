تحطم مقاتلة روسية ونجاة الطاقم

تحطم مقاتلة روسية ونجاة الطاقمتحطمت مقاتلة روسية من طراز (ميغ-31) في منطقة بريمورسكي كراي الروسية، أقصى شرق البلاد، ونجح طاقمها في القفز من الطائرة قبل سقوطها، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر في خدمات الطوارئ اليوم الجمعة، قوله: "إن الطائرة تحطمت في غابة بالقرب من قرية أليكسيفكا".

وأوضح أن "الطائرة كانت قد أقلعت خلال رحلة تدريب مخطط لها، ولم يكن على متنها ذخيرة، وتحطمت في مكان مهجور دون حدوث أي أضرار على الأرض، وبحسب المعلومات الأولية فإن عطلا فنيا يمكن أن يكون سببا في الحادث.

والطائرة "ميغ-31" هي مقاتلة اعتراضية روسية ذات مقعدين، بعيدة المدى، أسرع من الصوت، قادرة على الطيران في جميع الأحوال الجوية، ومن الممكن تسليحها بمدفع سداسي البراميل من عيار 23 ملم، وتجهيزها بتعديلات مختلفة بأنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل الجوية والصواريخ الهوائية فرط الصوتية.