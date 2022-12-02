عاجل- باكستان تدين محاولة اغتيال رئيس بعثتها بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووقع انفجار فى العاصمة الأفغانية كابول قرب مكتب رئيس وزراء أفغانستان السابق قلب الدين حكمتيار، اليوم الجمعة، ما أسفر عن وقوج إصابتين جراء الهجوم.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مكتب الحزب الإسلامى المرتبط برئيس الوزراء الأفغانى السابق، حكمتيار، إن شخصين أصيبا فى هجوم فى العاصمة الأفغانية كابول، بالقرب من المكتب.

كما طمأن المكتب إلى أن جميع القادة الكبار بخير حاليًا.